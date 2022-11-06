هل سيواجه بايدن حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الجديدة؟

عندما توجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، بدا من المرجح أن بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء السابق المحاصر والمتهم - سيعود للمرة الثالثة لاستعادة منصبه السابق.

وبحسب موقع "ريسبونسيبال ستايتكرافت" الأميركي، " اتضح أن استطلاعات الرأي حققت فوزًا يمينيًا أكثر حسماً مما توقعه الكثيرون، في حين أن الانتخابات الإسرائيلية المتتالية، على مدى العقد الماضي، أنتجت "الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لكن البيان القوي والمناهض للديمقراطية لهذه الجولة كان أقوى بكثير من السابق. إن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو هو، مرة أخرى، الأكبر في الميدان، بحصوله على 32 مقعدا حتى يوم الأربعاء. ويأتي حزب رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد في المرتبة الثانية بفارق كبير برصيد 24. لكن المفاجأة الأكبر في الانتخابات كانت النجاح الباهر لائتلاف الصهيونية الدينية اليميني الراديكالي، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، والذي حصل على 14 مقعدًا، مما جعله ثالث أكبر حزب في الكنيست ومنح سموتريتش وشريكه إيتمار بن غفير نفوذاً هائلاً في السياسة الائتلافية للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ما الذي سيفعله سموتريتش وبن غفير بالضبط بهذه القوة لم يتضح بعد، لكنهم، إلى جانب الأحزاب الدينية اليمينية شاس ويهدوت هتوراة، سيكونون في وضع يمكنهم من الضغط على مطالبهم لنتنياهو بالتخلي عن دعمه، حيث يمكن لأي منهم إسقاط الحكومة، ولن يكون لدى نتنياهو أمل كبير في العثور على دعم بين أحزاب المعارضة، على الرغم من أن العديد منهم من اليمين أيضًا".

وتابع الموقع، "لأن نتنياهو لا يزال قيد الاتهام ولا يزال ينظر إليه من قبل الكثيرين على أنه شخصية مثيرة للانقسام وفاسدة، فإن الانقسام بين شركائه في الائتلاف والمعارضة ليس سياسيًا أو أيديولوجيًا، بل يعتمد على دعمهم لنتنياهو كزعيم لإسرائيل. نتيجة لذلك، تشكل الأحزاب اليمينية واليمينية الوسط الجزء الأكبر من المعارضة للأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في الائتلاف. عانت أحزاب يسار الوسط واليسار من انتكاسات خطيرة على مر السنين، وفي هذه الانتخابات الأخيرة، فشل الحزب الصهيوني اليساري الوحيد حقًا، ميرتس، في الحصول على نسبة 3.25٪ من الأصوات المطلوبة للفوز بمقاعد في الكنيست، ما لم تحدث زيادة مفاجئة في الفرز النهائي. وبالكاد تجاوز حزب العمل اليساري العتبة للحصول على أربعة مقاعد. وانقسمت القائمة المشتركة التي كانت ذات يوم، ومعظمها من الفلسطينيين، وفشل أحد أحزابها، حزب التجمع، في تجاوز العتبة، وتمكّن الحزبان المتبقيان في الكتلة - الجبهة والتأعل - من تأمين خمسة مقاعد فقط بينهما".

وأضاف الموقع، "أعربت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن قلقها بشأن ضم بن غفير وحزبه عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) في الائتلاف الحاكم. وقال دبلوماسيون أجانب لصحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية إنهم قلقون من تصعيد السياسات والأنشطة المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية. كما أعربوا عن قلقهم بشأن الآراء المعادية بشدة لمجتمع الميم من قبل حزب نعوم، الذي هو أيضًا جزء من كتلة الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وبن غفير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين، "نأمل أن يواصل جميع المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين مشاركة قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح، بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني، ولا سيما الأقليات". كما أعرب ديفيد ماكوفسكي ودينيس روس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المؤيد بشدة لإسرائيل عن قلقهما بشأن تداعيات التحالف الناشئ على علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة وعلاقاتها الناشئة ببعض الدول العربية. وكتبوا أن ضم سموتريتش وبن غفير في الحكومة المقبلة "سيكون له عواقب في إسرائيل مع عرب إسرائيل والنظام القانوني، ومع الفلسطينيين والزيادة المحتملة في العنف، ومع شركاء السلام العرب لإسرائيل.

وحذر عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، نتنياهو خلال رحلة إلى إسرائيل قبل الانتخابات من أن إدراج سموتريتش وبن غفير سيؤثر على العلاقة مع الإمارات"."

وبحسب الموقع، "وأفاد موقع أكسيوس بأن اثنين من المسؤولين الأميركيين صرحا بأن الولايات المتحدة لن تتعامل مع بن غفير إذا تم تعيينه في منصب وزاري. ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستتمسك بالفعل بهذا الموقف أمر مشكوك فيه، لكن بن غفير مهتم أكثر بالشؤون الداخلية ومن المرجح أن يتم منحه وزارة لديها قدر ضئيل من التعاملات مع الدول الأخرى، إن وجدت. ومع ذلك، فإن القوة والتأثير الذي سيحظى به بن غفير وسموتريتش وشخصيات يمينية متطرفة أخرى في حكومة نتنياهو الجديدة لا يزالان مصدر قلق، لا سيما للقادة المعارضين للحركة نحو اليمين العالمي. لقد أقام نتنياهو قضية مشتركة مع قادة اليمين المتطرف في العالم مثل فيكتور أوربان في المجر وبولندا أندريه دودا، وله علاقات عميقة مع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. من المؤكد أن هذه العلاقات ستتعمق مع حكومة نتنياهو الجديدة الأكثر يمينية".

وتابع الموقع، "مما لا شك فيه أن هذا يثير مخاوف بايدن. مع الميل المتزايد غير الليبرالي والمناهض للديمقراطية للحكومة التي يقودها نتنياهو، من المؤكد أن هذه المخاوف ستتعمق ويجب أن تؤدي إلى إعادة تقييم نهج واشنطن للدبلوماسية مع إسرائيل، لا سيما في ما يتعلق بالفلسطينيين. كثيرا ما يتم الاستشهاد بالاعتبارات السياسية المحلية لتبرير رفض واشنطن للضغط على الحكومات الإسرائيلية لإيجاد حل ينهي هيمنتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كان الاعتقاد السائد، لا سيما بين الديمقراطيين، هو أن الضغط على الحكومات الإسرائيلية الأكثر اعتدالًا لتقديم تنازلات بشأن القضايا المتعلقة بالفلسطينيين قد يؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف في إسرائيل من شأنه أن يعزز نتنياهو واليمين المتطرف. وهكذا، خلال رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط الصيف الماضي، تمت الإشارة إلى "عدم اليقين السياسي في إسرائيل" كسبب لإخبار بايدن الفلسطينيين أن "الوقت ليس مناسبًا" لعملية دبلوماسية تهدف إلى ضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي تنكرها إسرائيل.

في الواقع، عمدت إدارته إلى التراجع لاستيعاب حكومة لابيد-نفتالي بينيت الائتلافية المنتهية ولايتها بشأن القضايا الفلسطينية على أمل إبقاء نتنياهو في مأزق. تظهر نتائج هذه الانتخابات بوضوح عدم جدوى تلك الاستراتيجية. على الرغم من جهود بايدن، فقد تحرك الناخبون الإسرائيليون لاحتضان أحزاب اليمين المتطرف التي تدعو علانية إلى الإجراءات والقوانين المناهضة للديمقراطية والمعادية للفلسطينيين".

وأضاف الموقع، "في الواقع، أدى تقاعس الولايات المتحدة إلى تفاقم ظروف التقدم. لقد سمح بشكل فعال بحذف قضية الحقوق الفلسطينية، ناهيك عن احتمالات حل الصراع. حتى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين كانوا يأملون في إحراز تقدم العام الماضي، يجدون أنفسهم الآن في وضع خطير للغاية مع سيطرة الأحزاب العنصرية العلنية على حكومتهم. وبطبيعة الحال، حرم ملايين الفلسطينيين الآخرين الواقعين تحت الاحتلال من التصويت، وعليهم الآن الاستعداد لمزيد من الاعتداءات من قبل المستوطنين والجنود الإسرائيليين. هذا ليس وقت الأمل في أن تتحسن الأمور. يجب على إدارة بايدن أن توضح لإسرائيل أن جميع الفلسطينيين يستحقون حقوق الإنسان الأساسية. لطالما حرص اليمين الإسرائيلي على "الوقوف" في وجه راعيه في واشنطن. من المؤكد أن هذه الحكومة الجديدة ستعتمد بشدة على هذه الفكرة. سيكون من الأهمية بمكان أن يقف بايدن ضد ذلك، على الرغم من أن سجله الحافل لا يقدم سوى القليل من الأمل في أنه سيفعل ذلك".