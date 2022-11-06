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كارثة: 54 شخصا كانوا على متنها.. طائرة تنزانية تحطمت وسقطت في بحيرة فيكتوريا (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2022 | 03:49
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أعلنت وسائل إعلام تنزانية أن طائرة تابعة لشركة "بريسيجن إير" التنزانية سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى اقترابها من مطار بوكوبا.

 

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها ولا ما إذا كان أي شخص توفى في حادث يوم الأحد.

الا ان تقارير تنزانية أشارت لاحقا إلى ان 54 شخصا كانوا على متن الطائرة التي سقطت في بحيرة فيكتوريا.

 
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ونشر تقارير إخبارية صورا للطائرة شبه غارقة في البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ قد بدأت.

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