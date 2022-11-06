كارثة: 54 شخصا كانوا على متنها.. طائرة تنزانية تحطمت وسقطت في بحيرة فيكتوريا (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام تنزانية أن طائرة تابعة لشركة "بريسيجن إير" التنزانية سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى اقترابها من مطار بوكوبا.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها ولا ما إذا كان أي شخص توفى في حادث يوم الأحد.

الا ان تقارير تنزانية أشارت لاحقا إلى ان 54 شخصا كانوا على متن الطائرة التي سقطت في بحيرة فيكتوريا.

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Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022

ونشر تقارير إخبارية صورا للطائرة شبه غارقة في البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ قد بدأت.