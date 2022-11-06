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عربي-دولي

اصابات بانفجار بمنجم في تركيا

Lebanon 24
06-11-2022 | 05:30
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أفادت وسائل إعلام تركية بإصابة 4 أشخاص حالة اثنين منهم خطيرة جراء انفجار في منجم يعود لشركة خاصة في تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام:  "لسبب غير معروف، وقع انفجار في منجم تملكه شركة خاصة في منطقة كيليملي في زونغولداق".
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وأضافت المصادرأنه نتيجة للحادث، أصيب أربعة أشخاص، وتم تقييم حالة شخصين بالخطيرة.
المصدر: روسيا اليوم
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