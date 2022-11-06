اصابات بانفجار بمنجم في تركيا

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أفادت وسائل إعلام تركية بإصابة 4 أشخاص حالة اثنين منهم خطيرة جراء انفجار في منجم يعود لشركة خاصة في تركيا.وذكرت وسائل الإعلام: "لسبب غير معروف، وقع انفجار في منجم تملكه شركة خاصة في منطقة كيليملي في زونغولداق".وأضافت المصادرأنه نتيجة للحادث، أصيب أربعة أشخاص، وتم تقييم حالة شخصين بالخطيرة.