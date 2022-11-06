منذ 6 أشهر.. الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات "كورونا"

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ويأتي الإعلان الصيني بعد يوم من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمكافحة المرض، وفقا لما أفادت وكالة "بلومبيرغ"، والتي قالت إن تلك التصريحات سوف تثبط الآمال في أن تخفف بكين سياساتها الصارمة التي وضعت المدن والمصانع تحت الإغلاق لفترات طويلةوقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخامس من تشرين الثاني، من بينها 588 إصابة مصحوبة بأعراض و4022 بدون أعراض، وهو أكبر عدد منذ السادس من أيار.وسجلت الصين في اليوم السابق 3837 إصابة من بينها 657 ظهرت عليها أعراض و3180 بدون أعراض، علما أن البلاد لم تسجل وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.وقال المسؤول في مكتب الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في لجنة الصحة الوطنية، هو شيانغ، في إفادة صحفية يوم السبت: "لقد أثبتت الممارسات السابقة أن خطط الوقاية والسيطرة وسلسلة الإجراءات الاستراتيجية لدينا صحيحة تمامًا".وأضاف: "السياسات هي أيضًا الأكثر اقتصادا وفعالية."وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن الصين ستتخلى عن سياسة "صفر كوفيد" الخاصة بها، حيث ذكرت بعض المنشورات على الإنترنت والتي يتم التحقق منها أنه هناك نوايا لإعادة فتح البلاد، مما جعل مؤشرات الأسهم الرئيسية تحقق أفضل أداء أسبوعي لها منذ سنوات عدة.كذلك، أدى إعلان المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أن الصين ستوفر لقاح BioNTech المضادة لفيروس كورونا للأجانب الذين يعيشون في البلاد، إلى زيادة التوقعات بأن بكين تستعد لإعادة فتحها.وكانت منطقة صناعية صينية، تضم مصنعا لهواتف آيفون تابعا لشركة فوكسكون قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن إغلاق جديد لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.