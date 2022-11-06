Advertisement

عربي-دولي

كبار المسؤولين الأميركيين لم يهنئوا نتنياهو بفوزه في الانتخابات.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1008005-638033383699225301.jpg
Doc-P-1008005-638033383699225301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلطت وسائل إعلام إسرئيلية الضوء على الأسباب المحتملة وراء عدم قيام كبار المسؤولين الأميركيين حتى الآن بتهنئة بنيامين نتنياهو بفوزة في الانتخابات الأخيرة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم" أن السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس كان الشخص الوحيد الذي هاتف نتنياهو مهنئا بالفوز، بعد دقائق من اعتراف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بالهزيمة.
Advertisement
 
وقال مسؤولون في الإدارة إنه "من المتوقع أن يتحدث بايدن مع نتنياهو" في نهاية الأسبوع.

وبحسب معلومات "إسرائيل هايوم"، فقد كانت هناك محاولة فاشلة لتنسيق مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن أمس السبت، ويعتبر يوم الأحد عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، لذلك لم تنته الفترة المحددة بعد.

وقال أحد المسؤولين إن بايدن مشغول بانتخابات التجديد النصفية التي تجري في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل، بينما قال مصدر آخر، هو مسؤول سابق، إن ذلك ليس إلا ذريعة وإن التأخير لم يكن عرضيا.

وأوضح المسؤول: "استغرق الأمر بضعة أيام لنتنياهو قبل أن يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات 2020 على منافسه (دونالد) ترامب، وقد فعل ذلك فقط عندما أصبح واضحا بما لا يدع مجالا للشك، أن ترامب قد خسر بالفعل. وهناك صلة بين تأخر نتنياهو حينها، وتأخر بايدن الآن".

لكن بايدن ليس الوحيد في عدم الاستعجال بالاتصال بنتنياهو، فوزير خارجيته أنتوني بلينكن الذي شارك في الأيام القليلة الماضية في قمة G7، حيث التقى عددا من وزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم، تحدث خلال الحدث هاتفيا مع قادة مصر والعراق والسلطة الفلسطينية، لكنه لم يعقد اتصالا مع نتنياهو.

وفي هذه المرحلة ينتظر المقربون من  نتنياهو بصبر ويمتنعون عن التعليق على تأخير البيت الأبيض، لكن مسؤولا رفيع المستوى سابقا قال إنه "إذا لم تجر المحادثة بحلول يوم الأحد، فستكون هناك أسئلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-11-06
10:30 | 2022-11-06
10:05 | 2022-11-06
10:00 | 2022-11-06
09:00 | 2022-11-06
08:30 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website