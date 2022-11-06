22
o
بيروت
21
o
طرابلس
4
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مسؤول يكشف عن منظومة عسكرية إيرانية متطوّرة.. كيف تعمل؟
Lebanon 24
06-11-2022
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات بعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.
Advertisement
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقدجاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".
وقال أشتياني إن "منظومة "باور 373" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".
ولفت إلى أنّ المنظومة ستلعب دوراً مهماً في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، وقال: "إن
منظومة باور 373 خاضت اختبار ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ صياد 4B".
وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كم وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.
وأشار إلى أن الخبراء الإيرانيين تمكنوا من زيادة مدى الكشف في منظومة "باور 373" من 350 كم إلى 450 كم، وزيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كم.
كذلك، تمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كم، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
02:05 | 2022-11-06
06/11/2022 02:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
03:15 | 2022-11-06
06/11/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أين انتقل جريصاتي بعد انتهاء عهد عون؟ وماذا عن علاقته بباسيل؟
Lebanon 24
أين انتقل جريصاتي بعد انتهاء عهد عون؟ وماذا عن علاقته بباسيل؟
01:45 | 2022-11-06
06/11/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسَك بها.. ماذا فعل سليم جريصاتي بـ"ساعة" سامي الجميل؟
Lebanon 24
أمسَك بها.. ماذا فعل سليم جريصاتي بـ"ساعة" سامي الجميل؟
02:45 | 2022-11-06
06/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
02:18 | 2022-11-06
06/11/2022 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:06 | 2022-11-06
كوريا الشمالية تصف المناورات بين سيول وواشنطن بالاستفزاز
17:44 | 2022-11-06
التضخّم الناخب الأول في الانتخابات النصفية الأميركية
17:35 | 2022-11-06
واشنطن تنصح أوكرانيا بالإنفتاح على التفاوض مع روسيا
17:28 | 2022-11-06
طهران تفكّك "خليّة أوروبية" في الأهواز
16:55 | 2022-11-06
احتجاجات ليلية في طهران.. وإصابة 35 متظاهراً غرب البلاد
16:30 | 2022-11-06
زيارة المستشار الألماني إلى الصين في اتصال بين بايدن وشولتز
فيديو
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
07/11/2022 05:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
23:30 | 2022-11-05
07/11/2022 05:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
03:24 | 2022-10-31
07/11/2022 05:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact