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عربي-دولي

مسؤول يكشف عن منظومة عسكرية إيرانية متطوّرة.. كيف تعمل؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 10:30
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أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات بعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.
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 وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية،  فقدجاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".
وقال أشتياني إن "منظومة "باور 373" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".

ولفت إلى أنّ المنظومة ستلعب دوراً مهماً في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، وقال: "إن منظومة باور 373 خاضت اختبار ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ صياد 4B".
وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كم وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.
وأشار إلى أن الخبراء الإيرانيين تمكنوا من زيادة مدى الكشف في منظومة "باور 373" من 350 كم إلى 450 كم، وزيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كم.
 
كذلك، تمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كم، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كم.
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