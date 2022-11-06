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عربي-دولي

صواريخ أوكرانية تستهدف سدّ كاخوفكا في منطقة خيرسون

Lebanon 24
06-11-2022 | 07:15
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن وكالات "الأنباء الروسية" ان أجهزة الطوارئ في المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا، أعلنت أن سد كاخوفكا الاستراتيجي في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا لحقت به "أضرار" جراء ضربة أوكرانية.
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ونقلت وكالات الأنباء عن أجهزة الطوارئ أن "اليوم عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ)، سُجلت ضربة بستة صواريخ هيمارس في خيرسون"، وأضافت: "لقد أسقطت وحدات الدفاع الجوي 5 صواريخ وأصاب صاروخ أحد أقفال سد خاكوفا الذي لحقت به أضرار".
 
 
 
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