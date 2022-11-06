الأمم المتحدة: السنوات الثماني الأخيرة بصدد أن تصبح الأكثر حرا حتى الآن

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أفاد تقرير للأمم المتحدة تناول الإرتفاع السريع في وتيرة الاحترار العالمي أن كلا من السنوات الثماني الأخيرة، في حال ثبتت التوقعات بشأن العام 2022، ستكون أكثر حرا من أي عام سابق لسنة 2015، وفق وكالة "فرانس برس".وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعليق على التقرير من شرم الشيخ في مصر: "مع انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 يواجه كوكبنا نداء استغاثة" واصفا التقرير بأنه "سرد لفوضى مناخية".