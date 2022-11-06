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ماذا كشفت روسيا عن مستوى الإشعاع النووي في زابوريجيا؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 11:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن مستوى الإشعاع في زابوروجيا، حيث تقع أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، "طبيعي"، مشيرة إلى أن أوكرانيا حاولت استهداف محيط المحطة بقذائف وأن القوات الروسية ألحقت خسائر بنظيرتها الأوكرانية.
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "مستوى الإشعاع طبيعي، على الرغم من محاولات أوكرانية لاستهداف محيط المحطة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية".

وأكدت أن القوات الروسية دمرت "120 صاروخ هيمارس ومستودع للذخائر في زابوروجيا"، مضيفة: "كييف مستمرة في استفزازاتها التي تهدد محطة زابوروجيا وسلامتها".
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