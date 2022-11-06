قتلى بحادث تحطم الطائرة التنزانية.. واستمرار عمليات الإنقاذ





وقالت الهيئة، في وقت سابق، إن ثلاثة أشخاص قتلوا، مشيرة إلى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية". لكن عدد القتلى ارتفع، في وقت لاحق، إلى 19 شخصا.

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وأكدت أنه "نقل 26 ناجيا إلى بر الأمان عقب تحطّم الطائرة". قتل 19 شخصا بتحطم طائرة تقل 43 راكبا في بحيرة فكتوريا بتنزانيا الأحد قبيل هبوطها في مدينة بوكوبا شمال غرب البلاد، على ما أعلنت هيئة الإنقاذ والإطفاء.وقالت الهيئة، في وقت سابق، إن ثلاثة أشخاص قتلوا، مشيرة إلى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية". لكن عدد القتلى ارتفع، في وقت لاحق، إلى 19 شخصا.وأكدت أنه "نقل 26 ناجيا إلى بر الأمان عقب تحطّم الطائرة".

وكانت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، قد أعلنت الأحد، أن طائرة تابعة لشركة "برسيشن آير" سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار ببوكوبا.



وبحسب تقرير الهيئة فإن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام، وسقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح، بسبب عاصفة وأمطار غزيرة.