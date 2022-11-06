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عربي-دولي

بعد تزويد روسيا بالمسيرات.. خطة أوروبية لمعاقبة إيران

Lebanon 24
06-11-2022 | 14:30
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بحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد سبل مواجهة ما وصفته المفوضية بالدور "السلبي" الذي لعبته إيران بدعمها لموسكو في حربها على أوكرانيا.
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وذكرت المفوضية في بيان أن الجانبين ناقشا أيضاً خلال اتصال هاتفي تشديد العقوبات على روسيا، التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ أواخر شباط الماضي.
إلى ذلك، أضاف البيان أن فون دير لاين أبلغت الرئيس الأوكراني بأنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو شهريا، بإجمالي يصل إلى 18 مليار يورو.

وأشار إلى أن هذه الحزمة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية لعام 2023.
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