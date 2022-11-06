كييف: لا خطة لإجلاء سكان العاصمة.. والوضع تحت السيطرة

نفت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، ما تردد عن التخطيط لعملية إجلاء طارئة لسكان المدينة البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة، مؤكدة على أن الوضع في العاصمة "تحت السيطرة".



Advertisement وقال رومان تكاتشوك مدير الأمن في مجلس بلدية كييف إن السلطات تبذل كل ما في وسعها للحد من آثار الهجمات الروسية المستمرة على منشآت البنى التحتية الحيوية.



وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بالعاصمة الأوكرانية قولهم إنهم بدأوا التخطيط لإجلاء سكان المدينة في حالة انقطاع الكهرباء عنها بالكامل بسبب تضرر شبكة الكهرباء من الضربات الصاروخية الروسية.



وأشار مدير الأمن في بلدية كييف، إلى أنه إذا استمرت روسيا في استهداف البنى التحتية، ستفقد المدينة نظام الكهرباء بالكامل، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".



إشعار قبل 12 ساعة

كما أكد أنه تم إخبار المسؤولين في العاصمة أنه من المحتمل أن يتلقوا إشعاراً قبل 12 ساعة على الأقل بأن الشبكة على وشك الانهيار، مضيفاً أنه إذا وصلت الأمور إلى هذه النقطة سيبدأ المسؤولون في إبلاغ الناس والطلب منهم المغادرة. "جهود للحد من آثار الهجمات الروسية"وقال رومان تكاتشوك مدير الأمن في مجلس بلدية كييف إن السلطات تبذل كل ما في وسعها للحد من آثار الهجمات الروسية المستمرة على منشآت البنى التحتية الحيوية.وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بالعاصمة الأوكرانية قولهم إنهم بدأوا التخطيط لإجلاء سكان المدينة في حالة انقطاع الكهرباء عنها بالكامل بسبب تضرر شبكة الكهرباء من الضربات الصاروخية الروسية.وأشار مدير الأمن في بلدية كييف، إلى أنه إذا استمرت روسيا في استهداف البنى التحتية، ستفقد المدينة نظام الكهرباء بالكامل، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".إشعار قبل 12 ساعةكما أكد أنه تم إخبار المسؤولين في العاصمة أنه من المحتمل أن يتلقوا إشعاراً قبل 12 ساعة على الأقل بأن الشبكة على وشك الانهيار، مضيفاً أنه إذا وصلت الأمور إلى هذه النقطة سيبدأ المسؤولون في إبلاغ الناس والطلب منهم المغادرة.