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كييف: لا خطة لإجلاء سكان العاصمة.. والوضع تحت السيطرة

Lebanon 24
06-11-2022 | 15:00
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نفت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، ما تردد عن التخطيط لعملية إجلاء طارئة لسكان المدينة البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة، مؤكدة على أن الوضع في العاصمة "تحت السيطرة".
"جهود للحد من آثار الهجمات الروسية"
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وقال رومان تكاتشوك مدير الأمن في مجلس بلدية كييف إن السلطات تبذل كل ما في وسعها للحد من آثار الهجمات الروسية المستمرة على منشآت البنى التحتية الحيوية.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بالعاصمة الأوكرانية قولهم إنهم بدأوا التخطيط لإجلاء سكان المدينة في حالة انقطاع الكهرباء عنها بالكامل بسبب تضرر شبكة الكهرباء من الضربات الصاروخية الروسية.

وأشار مدير الأمن في بلدية كييف، إلى أنه إذا استمرت روسيا في استهداف البنى التحتية، ستفقد المدينة نظام الكهرباء بالكامل، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

إشعار قبل 12 ساعة
كما أكد أنه تم إخبار المسؤولين في العاصمة أنه من المحتمل أن يتلقوا إشعاراً قبل 12 ساعة على الأقل بأن الشبكة على وشك الانهيار، مضيفاً أنه إذا وصلت الأمور إلى هذه النقطة سيبدأ المسؤولون في إبلاغ الناس والطلب منهم المغادرة.
ألف ملجأ للتدفئة
إلا أنه أوضح أنه في الوقت الحالي على الأقل، يمكن التحكم في الوضع حيث لا توجد مؤشرات على فرار أعداد كبيرة من المدنيين من كييف، لافتاً إلى أن ذلك سيتغير بسرعة إذا توقفت الخدمات المدينة.

كما بيّن أنه في حال عدم وجود كهرباء فلن يكون هناك ماء ولا صرف صحي، مشيراً إلى أن الحكومة وإدارة المدينة تتخذ حالياً جميع التدابير الممكنة لحماية نظام إمدادات الطاقة لدينا.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تعدُّ المدينة 1000 ملجأ للتدفئة يمكنها أيضاً حماية المدنيين من الصواريخ الروسية، ومعظمها داخل منشآت تعليمية، لكن السلطات طلبت عدم الإبلاغ عن مواقعها بدقة خشية أن تصبح أهدافاً سهلة.

يذكر أن روسيا استهدفت مؤخراً شبكات الطاقة الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات تسببت بحرمان 4,5 مليون شخص من الكهرباء.
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