زيارة المستشار الألماني إلى الصين في اتصال بين بايدن وشولتز

أفاد البيت الأبيض في بيان، الأحد، بأن الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً مع المستشار الألماني أولاف شولتز، زيارة الأخير إلى الصين.



وأضاف البيان أن بايدن وشولتز اتفقا على أن التهديدات النووية الروسية الأخيرة "غير مسؤولة". وشددا على دعم واشنطن وبرلين، لكييف اقتصادياً وأمنياً للدفاع عن أراضيها ضد العدوان الروسي.

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