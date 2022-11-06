احتجاجات ليلية في طهران.. وإصابة 35 متظاهراً غرب البلاد

تتواصل التظاهرات الغاضبة في إيران، فقد انطلقت احتجاجات ليلية، اليوم الأحد، في منطقة صادقية بالعاصمة الإيرانية طهران.



إلى ذلك، أطلقت قوات الأمن الإيرانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على محتجين في أصفهان وسط البلاد. وفق ما أفاد تلفزيون "إيران إنترناشيونال".

إشعال النيران بالطرقكما أفادت بخروج متظاهرين إلى شوارع مدينة سنندج في غرب البلاد وأشعلوا النار في الطرق، في حين ردد محتجون بالعاصمة طهران هتافات مناوئة للنظام.في الأثناء، أظهرت مقاطع فيديو مسيرات محتجين في حي "هفت حوض" في طهران، وصدح المحتجون مرددين هتافات مناهضة للنظام، "كردستان إلى زاهدان.. روحي فداء لإيران".إطلاق نار على محتجين.. وإصابة 35وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة إن قوات الأمن أطلقت النار على محتجين في مدينة مريوان الكردية بغرب البلاد.فيما أفادت منظمة حقوقية كردية عن إصابة 35 من المحتجين برصاص الأمن في مريوان.كما أكدت المنظمة أن الأمن الإيراني أرسل تعزيزات إلى مريوان لقمع المحتجين.وتشهد إيران احتجاجات في مناطق متفرقة منذ عدة أسابيع، وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها بسبب ارتدائها حجابا اعتبرته السلطات "غير لائق".يذكر أنه منذ مقتل أميني في 16 أيلول (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.