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عربي-دولي

واشنطن تنصح أوكرانيا بالإنفتاح على التفاوض مع روسيا

Lebanon 24
06-11-2022 | 17:35
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في محاولة محسوبة لضمان المحافظة على دعم دول أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، شجعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قادة أوكرانيا على الانفتاح على التفاوض مع روسيا، في وقت هددت نائبة جمهورية بوقف التمويل الإضافي لهم في حال استعادة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفية.,في محاولة محسوبة لضمان المحافظة على دعم دول أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، شجعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قادة أوكرانيا على الانفتاح على التفاوض مع روسيا، في وقت هددت نائبة جمهورية بوقف التمويل الإضافي لهم في حال استعادة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفية. رغم المؤشرات على تقهقر روسيا في واحدة من أكثر مناطق القتال في أوكرانيا، طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سراً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالانفتاح على التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتخلي عن رفضه العلني للمشاركة في محادثات سلام إلا بعد إزاحته عن السلطة.
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أمس الأول، أن مسؤولي إدارة بايدن يشجعون نظراءهم الأوكران على التلميح بالانفتاح على التفاوض، رغم تأكيد وزارة الخارجية الأميركية أن موسكو تصعد الحرب وليست راغبة بجدية في المشاركة في محادثات سلام.
ونقلت الصحيفة أن الطلب الأميركي لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، إنما محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى، موضحة أن إدارة بايدن وأوكرانيا أقرتا بأن رفض زيلينسكي إجراء محادثات مع بوتين تسبب في قلق في أجزاء من أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تشعر تلك المناطق بأكبر تبعات للحرب على تكلفة الغذاء والوقود. وقال مسؤول أميركي: "الإرهاق من تبعات الملف الأوكراني حقيقة واقعة بالنسبة لبعض شركائنا".
 
ووقع زيلينسكي مرسوماً في الرابع من أكتوبر يعلن فيه أن آفاق أي محادثات أوكرانية مع بوتين منعدمة لكنه ترك الباب مفتوحاً لإجرائها مع روسيا. فلس واحد وفي حين أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، خلال زيارة لكييف يوم الجمعة، أن دعم أوكرانيا سيظل ثابتاً وراسخاً بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس غداً، هددت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، بأن كييف لن تتلقى فلساً واحداً آخر من واشنطن إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.
وأعلنت الولايات المتحدة قبل ايام مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا قيمتها 400 مليون دولار، مما رفع القيمة الإجمالية إلى أكثر من 18.2 مليار دولار منذ بدء الغزو. واتهمت غرين في تجمع حاشد بولاية أيوا، الخميس، الديموقراطيين بأنهم لا يهتمون بحدود وشعب الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن "الحدود التي يهتمون بها هي أوكرانيا، وليس الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

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