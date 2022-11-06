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عربي-دولي
كوريا الشمالية تصف المناورات بين سيول وواشنطن بالاستفزاز
Lebanon 24
06-11-2022
|
18:06
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نقلت وكالة "الأنباء المركزية الرسمية" بكوريا الشمالية عن الجيش وصفه للتدريبات الجوية التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأنها استفزاز واضح ومناورات حربية خطيرة، وتعهّد بمواصلة الرد بإجراءات عسكرية حازمة وساحقة.
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