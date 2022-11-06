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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أجرى محادثات لم يتم الكشف عنها مع كبار المسؤولين الروس على أمل الحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي.نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وحلفاء قولهم إن سوليفان، كبير مساعدي الرئيس جو بايدن لشؤون الأمن القومي، أجرى محادثات سرية في الأشهر الأخيرة مع نظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي والتي لم يتم الكشف عنها.ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير.