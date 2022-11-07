سقوط مقاتلة "أف-15 إس" في السعودية.. ما مصير طاقمها؟

أعلنت السعودية اليوم الاثنين عن نجاة طاقم طائرة مقاتلة من طراز "أف-15 إس" إثر تحطمها أثناء قيامها بمهمة تدريبية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي أنه عند الساعة 22:52 من مساء يوم الأحد السادس من نوفمبر الجاري، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "أف -15 إس" نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لـقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

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وأعلن المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

(سكاي نيوز)