تغير المناخ... كيف يمكن المواجهة بأسلوب جديد؟

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على مدى العقود الثلاثة الماضية، اجتمع دبلوماسيون من جميع أنحاء العالم 26 مرة في مؤتمر سنوي للتخطيط لمعركة ضد تغير المناخ.والأحد، بدأ أحدث تجمع من هذا القبيل في مصر. وجاء ذلك في منتصف موسم أعاصير نشط، وبعد صيف حطمت فيه موجات الحر الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم، وعرض الجفاف في أفريقيا 22 مليون شخص لخطر المجاعة، وغمرت الفيضانات ثلث باكستان.ويقول تقرير كتبه أربعة من صحفيي مجلة فورين أفيرز إنه في المؤتمر، سينتبه الناس في الغالب إلى ما هو مؤكد أنه عملية مرهقة للدبلوماسية العالمية، حيث يتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء عبر 197 دولة.ويضيف التقرير أن الحكومات "ستتقاتل حول المبلغ الذي ينبغي للبلدان الأكثر ثراء أن تدفعه لمساعدة البلدان الأكثر فقرا، بما في ذلك كيفية تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المتزايدة الشدة المرتبطة بالمناخ".كما "سيتجادلون حول البلدان التي تأخرت في الوفاء بتعهداتها، وأيها تبذل قصارى جهدها لمكافحة أزمة المناخ، وستكون هناك مناقشات لا نهاية لها حول العملية، والتي غالبا ما ستطغى على الجوهر الفعلي للتحكم في الانبعاثات وإدارة الآثار المناخية".ويقول التقرير إن الحد من الانبعاثات يجب ألا يكون مرتبطا بالإجماع العالمي. حيث بدأ العديد من النشطاء وبعض الحكومات في تبني نظرية جديدة للتعاون المناخي تتجنب السعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء عبر جميع الدول – وهو الحل الأبطأ.وبدلا من ذلك، يركز هذا النهج الجديد، قطاعا تلو الآخر، على التقنيات والشركات والسياسات الضرورية لخلق اقتصاد أنظف.ويشير التقرير إلى أن هذا النهج يتطلب التعاون، على الأقل في البداية، بين القادة الصناعيين والمستثمرين والعمال والحكومات الأكثر اتفاقا من أجل انتقال أسرع بعيدا عن الكربون. عندما لا تكون التقنيات الخضراء ناضجة بعد، أو بالنسبة لأجزاء الاقتصاد العالمي التي تفتقر إلى الخبرة في تنفيذ تخفيضات كبيرة في الانبعاثات - وهو ما ينطبق على معظم القطاعات في معظم أنحاء العالم.يعتمد النهج الجديد على التعاون داخل مجموعات صغيرة من الحكومات والشركات لوضع الحلول واختبارها. ومع نضوج هذه التقنيات، ستنخفض تكاليفها وسيصبح الناس أكثر دراية بمدى فعاليتها. ويمكن للتعاون بعد ذلك أن يتوسع مع تبني المزيد من الاقتصادات لهذه التكنولوجيات المتفوقة والأنظف.وسمح اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 ، المصمم من أجل المرونة، للبلدان المختلفة باتباع نهج متنوعة لخفض الانبعاثات.وفي العام الماضي كانت هناك مشاركة غير مسبوقة من قبل الشركات التجارية والمالية، فضلا عن الحكومات التي، بطرق مختلفة، تؤيد نظرية التغيير الجديدة هذه.