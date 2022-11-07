Advertisement

عربي-دولي

حادث سير يودي بحياة 24 شخصاً على الأقل معظمهم طلاب في غينيا

Lebanon 24
07-11-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1008214-638034041581340699.png
Doc-P-1008214-638034041581340699.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 24 شخصاً على الأقل، معظمهم طلاب جامعات أو مدارس، حتفهم في غرب غينيا عندما اصطدمت حافلة بشاحنة الأحد، وفقاً لحصيلة جديدة.

والحافلة كانت متوجّهة من العاصمة كوناكري إلى فاراناه في جنوب غربي البلاد. ووقع الحادث قرب كينديا، رابع أكبر مدينة في غينيا والتي تقع على بعد نحو 130 كيلومتراً شرق كوناكري.
Advertisement

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 21 شخصاً في هذا الحادث. وكثيراً ما تشهد غينيا حوادث سير بسبب الطرق الرديئة وحال المركبات أو التهور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-11-07
04:06 | 2022-11-07
04:00 | 2022-11-07
03:30 | 2022-11-07
03:22 | 2022-11-07
03:12 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website