حادث سير يودي بحياة 24 شخصاً على الأقل معظمهم طلاب في غينيا

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لقي 24 شخصاً على الأقل، معظمهم طلاب جامعات أو مدارس، حتفهم في غرب غينيا عندما اصطدمت حافلة بشاحنة الأحد، وفقاً لحصيلة جديدة.والحافلة كانت متوجّهة من العاصمة كوناكري إلى فاراناه في جنوب غربي البلاد. ووقع الحادث قرب كينديا، رابع أكبر مدينة في غينيا والتي تقع على بعد نحو 130 كيلومتراً شرق كوناكري.وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 21 شخصاً في هذا الحادث. وكثيراً ما تشهد غينيا حوادث سير بسبب الطرق الرديئة وحال المركبات أو التهور.