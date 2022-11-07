"يد تغسل الأخرى".. صفقة الحبوب تسلط الضوء على علاقات أردوغان ببوتين

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أدى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانسحاب المفاجئ من صفقة لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في نهاية الأسبوع الماضي إلى إعادة بدء أزمة الغذاء العالمية حيث هدد الجيش الروسي بمنع المزيد من الشحنات.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "لكن بعد أيام، عاد بوتين إلى الاتفاقية بعد حصوله على تنازلات رمزية فقط، حيث تفاخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن علاقته الشخصية مع الزعيم الروسي كانت أساسية لاستعادة اتفاق سمح بأكثر من 9 ملايين طن من المنتجات الزراعية بالوصول إلى الأسواق الدولية. وقال أردوغان في مقابلة بثتها قناة ATV التركية، الأربعاء، "بوتين لا يوافق على فتح ممر الحبوب هذا بوساطة الآخرين. لكن عندما اتصلت به فتح على الفور الممر". وأشاد بوتين الأسبوع الفائت بحياد أردوغان والتزامه بمساعدة الدول الفقيرة عندما عاد إلى الاتفاق. لكن المحللين يقولون إن العقوبات الغربية والعزلة الدولية جعلت روسيا تعتمد بشكل متزايد على تركيا. فمنذ الغزو الأوكراني، أصبحت أنقرة شريان حياة اقتصاديًا مهمًا لموسكو، تمامًا كما لعب أردوغان دوره كصانع سلام في الصراع. قال حسين باغجي، رئيس معهد السياسة الخارجية في أنقرة، "يد تغسل الأخرى.. كلا الزعيمين بحاجة إلى بعضهما البعض"."وتابعت الصحيفة، "ساعدت تركيا في التوسط في اتفاق الحبوب في تموز وأنشأت مركز تنسيق مشترك في اسطنبول مع مفتشين روس وأوكرانيين وأمميين وأتراك يقومون بفحص السفن التي تبحر من البحر الأسود واليه عبر المياه التركية. وانسحبت روسيا من الاتفاق يوم السبت الماضي متهمة كييف باستهداف أسطولها البحري في البحر الأسود بعد مزاعم عن هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سفنها الحربية. وبعد أن تحدث بوتين مع أردوغان يوم الثلاثاء، وافق الزعيم الروسي على حل وسط تدعمه الأمم المتحدة للسماح بمزيد من عمليات التفتيش على الموانئ والممرات الملاحية في أوكرانيا، والتي تزعم موسكو أن أوكرانيا تستخدمها في "هجمات إرهابية" ضد شبه جزيرة القرم المرفقة. وقد صاغت روسيا الاتفاق على أنه "ضمانات" بأن أوكرانيا لن تستخدم الطرق البحرية في العمليات القتالية. ونفت أوكرانيا تقديم أي ضمانات جديدة تتجاوز الاتفاق الأصلي. ووفقًا لشخص مطلع على الصفقة، "يجب أن يكون أردوغان قد قال،" ليس لديك بطاقات يا فلاديمير". إما أن تقوم بإحيائها أو علينا القيام بمزيد من الأشياء غير السارة"."وأضافت الصحيفة، "وقال محللون إن العلاقات التجارية المزدهرة بين تركيا وروسيا ربما أجبرت بوتين على الإنصات. لقد عمقت تركيا التجارة القوية بالفعل مع روسيا حيث تدخلت شركاتها في الخرق الناجم عن انسحاب الشركات الغربية وتأثير العقوبات. وأظهرت أرقام من وزارة التجارة التركية، أن الصادرات التركية إلى روسيا قفزت 86 في المائة في تشرين الأول إلى 1.15 مليار دولار، وزادت الواردات من روسيا بأكثر من الضعف إلى 5.03 مليار دولار. من جانبها، تلقت تركيا هذا العام مليارات الدولارات من النقد الروسي - بما في ذلك ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار مستثمرة في محطة للطاقة الذرية - مما ساعدها على إدارة عجز الحساب الجاري المتضخم. تستورد تركيا نحو نصف الغاز الطبيعي الذي تستخدمه من روسيا، وارتفعت مشتريات النفط الخام الروسي هذا العام إلى حوالى 60 في المائة من إجمالي الواردات من 20 في المائة في السنوات السابقة، وفقًا لشركة Poten & Partners. وفي الشهر الماضي، أيد بوتين إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا للمساعدة في تعويض الانخفاض الحاد في الصادرات إلى أوروبا، التي تسعى لفطم نفسها عن اعتمادها على الطاقة الروسية".وبحسب الصحيفة، "كما أن علاقات بوتين الوثيقة مع أردوغان تمنحه شريان حياة دبلوماسيًا - دليل على أنه ليس معزولًا كما قد يأمل الغرب، إذا كان يعقد اجتماعات قمة منتظمة مع زعيم الناتو. وصاغ الرجلان علاقة معقدة للتعاون في مجموعة من النزاعات، من سوريا إلى القوقاز إلى ليبيا، على الرغم من دعم الطرفين المتعارضين. في حين أن نهج أردوغان قد يضعف الجبهة المتحدة للغرب ضد الحرب في أوكرانيا، قال باغجي إن نفوذ الرئيس التركي مع بوتين يمكن أن يخدم مصالح الحلفاء الغربيين لتركيا.وأضاف: "من المهم ليس فقط لتركيا وروسيا أن تحافظا على الحوار ولكن أيضًا لحلف شمال الأطلسي. يجب أن يكون شخص ما قادرًا على التحدث مع روسيا". ولكن على الرغم من استفادة كلا البلدين من التعاون، إلا أن افتقار روسيا لخيارات أخرى ساهم بتشجيع تركيا بشكل كبير، وفقًا لما ذكرته ألكسندرا بروكوبينكو، المسؤولة السابقة في البنك المركزي الروسي. وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "لطالما نظر بوتين إلى الصفقة على أنها أداة سياسية. لكن نفوذ أردوغان على بوتين كان أكثر قوة". وأضافت أن "تركيا هي الآن نافذة روسيا الرئيسية على أوروبا. كلما زاد الاعتماد على تركيا في التجارة، انخفضت السيادة الاقتصادية التي يفتخر بها بوتين"."وتابعت الصحيفة، "يبدو أن الغزو الروسي المتعثر، الذي لم يرق حتى الآن إلى مستوى التوقعات لإثارة احتجاجات محلية، شجع أوكرانيا على مواصلة شحن الحبوب على الرغم من تهديدات موسكو. على الرغم من أن بوتين هدد بالانسحاب من الصفقة مرة أخرى إذا انتهكت أوكرانيا "الضمانات"، إلا أن ميخايلو بودولاك، مستشار إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال للصحيفة إن "فكرة أن أوكرانيا يمكنها تقديم ضمانات أمنية لأسطول البحر الأسود في الدولة المحتلة تبدو لي سخيفة للغاية". وبدلاً من ذلك، أظهرت كييف والأمم المتحدة وتركيا "أن ممر الحبوب يمكن أن يستمر في العمل حتى بدون مشاركة الكرملين"، على حد تعبير بودولياك، في إشارة إلى استمرار الشحنات هذا الأسبوع. وكتبت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة الاستشارات السياسية آر بوليتيك، على تطبيق التواصل الاجتماعي تلغرام: "لقد وقع الكرملين في فخ ولم يعرف كيف يخرج منه". وأضافت: "لقد علقوا الصفقة، لكن لم يتضح كيف يمكنهم وقف صادرات الحبوب. ولم يستطيعوا، إلا بالقوة، التي لم تكن جزءًا من الخطة"."