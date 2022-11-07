بعد الزيارة المثيرة للجدل.. هل ألمانيا محقة بإبقاء الاتصال مفتوحا مع بكين؟

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أثارت زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بكين هذا الأسبوع جدلاً حادًا حول ما إذا كانت ألمانيا شريكًا موثوقًا به في المنافسة الاستراتيجية بين الغرب والصين.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "على جانبي المحيط الأطلسي، يرى الكثيرون أن الاقتصاد الألماني القائم على التصدير يعتمد ببساطة على السوق الصينية بشكل كبير لمواجهة بكين بشدة بشأن ممارساتها التجارية غير العادلة، والتجسس الصناعي، وانتهاكات حقوق الإنسان. حتى الأصوات المتشددة في البرلمان الألماني تنظر إلى هذا الاعتماد على أنه يجعل برلين "عاجزة" في الانضمام إلى أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها ردًا على الغزو الصيني المحتمل لتايوان. لا يمكن إنكار أهمية الصين بالنسبة للاقتصاد الألماني. في السنوات الأخيرة، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا. لكن ألمانيا لا تعتمد على الصين. سواء كان ذلك في التجارة أو الاستثمار الأجنبي، لا توجد سوق واحدة خارج أوروبا تعتمد عليها ألمانيا بشكل كبير. بدلاً من المصلحة الاقتصادية الوطنية، فإن المصالح الخاصة لشركات ألمانية متعددة الجنسيات وصناعات مختارة هي التي تحرك سرد التبعية للصين الذي يحد من العمل الاستراتيجي من برلين".وتابعت المجلة، "لنبدأ بالتجارة. في عام 2021، تصدرت الصين تصنيفات الشركاء التجاريين لألمانيا حيث تمثل 9.5 في المائة من إجمالي صادراتها ووارداتها من السلع. لكن التركيز على الشريك الأول يشوه الصورة الأكبر للعلاقات التجارية لألمانيا. التنوع، وليس التبعية، هو ما يميز علاقة ألمانيا التجارية مع العالم. كما وتمثل كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبولندا ودول أوروبية أخرى ما بين 5 في المائة و 8 في المائة من إجمالي تجارة ألمانيا في السلع. بما في ذلك التجارة في الخدمات، التي تشكل ما يقرب من خمس إجمالي التجارة العالمية مؤخرًا، ما يؤدي إلى تضييق الفجوة بين الصين والشركاء التجاريين الغربيين لألمانيا بشكل أكبر. وعلى عكس كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، التي لديها اعتمادات تجارية على الصين تتراوح بين 20٪ و 30٪، فإن ألمانيا لديها مساحة أكبر بكثير للمناورة الجيوسياسية. ويكشف بحث الخبير الاقتصادي الألماني يورغن ماتيس كيف شكلت الصين حوالي عُشر نمو الصادرات الألمانية بين عامي 1991 و2018. هذه مساهمة جديرة بالملاحظة، لكنها بالكاد تتناسب مع صورة الطلب الصيني كمحرك للاقتصاد الألماني القائم على التصدير. إذا كانت هناك سوق واحدة تعتمد عليها ألمانيا، فهي السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي. هذا هو المكان الذي تتكامل فيه بشكل كبير صناعات السيارات والهندسة الميكانيكية الرائدة عالميًا في ألمانيا".وأضافت المجلة، "لا تعتمد هذه الروابط التجارية الأوروبية الداخلية بشكل مفرط على الصين. في سلاسل التوريد العالمية المعقدة التي تتم فيها معالجة المدخلات الصينية لأول مرة في بلد ثالث قبل إنتاج التصدير النهائي في ألمانيا، وجد معهد Ifo للبحوث الاقتصادية ومقره ميونخ أن الصين تمثل 7 في المائة من إجمالي القيمة المضافة الأجنبية، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي 44 في المائة والولايات المتحدة، 10 في المائة. على عكس التفكير التقليدي، فإن الصين لا تصنع كل شيء. في أوروبا، كما في أي مكان آخر في العالم، ما زالت الأقلمة الاقتصادية تتفوق على العولمة. إن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الانفصال الحاد في التجارة عن الصين من شأنها أن تلحق الضرر بالفعل بما يقدر بنحو 48 مليار يورو من الدخل الحقيقي لألمانيا. لكن قارن هذه النتيجة المحتملة بالواقع الألماني الحالي في خسارة 55 مليار يورو سنويًا من التجسس الصناعي الذي يأتي إلى حد كبير من الصين. ثم هناك علاقة الاستثمار بين ألمانيا والصين. بعد عقد من الانخفاض التدريجي في النمو، قفز الاستثمار الأجنبي الألماني في الصين إلى مستوى قياسي في النصف الأول من عام 2022. لكن العشرة مليارات يورو التي استثمرتها الشركات الألمانية في السوق الصينية حتى الآن هذا العام لا تزال تمثل ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي نشاط الاستثمار الأجنبي في ألمانيا".وبحسب المجلة، "إن قيمة الاستثمار الأجنبي الألماني في الصين أصبحت أيضًا مركزة بشكل كبير بين عدد صغير من الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة. وتُعد شركات صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو في الطليعة. على عكس الهندسة الميكانيكية والمعدات الكهربائية والصناعات الكيماوية، وسعت صناعة السيارات الألمانية بشكل كبير استثماراتها الأجنبية في الصين، والتي مثلت 29٪ من إجمالي استثماراتها الأجنبية في عام 2019. في السنوات الأخيرة، استحوذ قطاع السيارات الألماني عادةً على أكثر من 70 في المائة من الاستثمار الألماني وأكثر من ثلث الاستثمار الأوروبي في الصين. وهو ينفق الآن المليارات للحصول على حصص أكبر في مشاريع مشتركة طويلة الأمد وإقامة شراكات تقنية جديدة على أمل التنافس مع الشركات المحلية الصاعدة في سوق السيارات الكهربائية في الصين. لكن يبدو أن الشركات الألمانية الأخرى حريصة على تطوير تبعيات أعلى خاصة بها.بدأت BASF، التي لم تتوان عن أهداف بكين المعلنة للاعتماد على الذات من الأسواق الدولية والمخاطر الجيوسياسية المنبعثة من الغزو الصيني المحتمل لتايوان في المستقبل، المراحل الأولى من استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في مصانع بتروكيماويات جديدة، وتخطط شركة سيمنز لتوسيع كبير في الصناعات الرقمية في الصين".وتابعت المجلة، "تمامًا مثل العديد من نظرائهم الأميركيين واليابانيين والكوريين، يواصل قادة الأعمال الألمان توقع النمو المستقبلي في الإيرادات والأرباح في الصين، ويرون أن النجاح في السوق الصينية يدفع قدرتها التنافسية العالمية إلى الأمام. ليس من المستغرب أن بعض الشركات الألمانية الرائدة تضغط بقوة لوضع حد للجهود داخل الحكومة الألمانية للحد من التبعيات الكبيرة للشركات من النمو أكثر. في نقطة الخلاف المتزايد بين وزارتي الخارجية والشؤون الاقتصادية في ألمانيا، يبدو أن شولتز ومستشاريه قد انحازوا إلى قادة الأعمال الألمان الحريصين على ضمان أن الإجراءات، مثل فحص الاستثمار الخارجي، ليست جزءًا من استراتيجية برلين المرتقبة للصين. يجب على شولز ومستشاريه أن يضعوا في اعتبارهم أن نمو الشركات الألمانية المتعددة الجنسيات في الصين لا يجلب بالضرورة العديد من الفوائد إلى المواطن الألماني العادي. على الرغم من قول المستشار الألماني إنه يرغب في "تفكيك التبعيات الأحادية الجانب" مع الصين، فإن أفعاله، مثل إحضار العشرات من رجال الأعمال التنفيذيين إلى بكين، تعيد فرض تلك المخاطر الموجودة بالفعل. حتى المساهمين والمستثمرين المؤسسيين في الشركات الألمانية المتعددة الجنسيات الرائدة سيحتاجون إلى التفكير بشكل متزايد في المخاطر الجيوسياسية المتمثلة في الاستثمار بعمق في الصين في تقييماتهم".وأضافت المجلة، "الصين ليست تذكرة ألمانيا إلى الازدهار الاقتصادي. إن التركيز على بناء القدرة التنافسية من خلال الاقتصاد الصيني المتباطئ والمحفوف بالمخاطر بشكل متزايد يقوض الاهتمام اللازم للتغلب على تحديات الابتكار والإنتاجية في ألمانيا، من البنية التحتية الرقمية السيئة إلى نقص العمالة. يمكن لألمانيا تحفيز التجارة والاستثمار في الهند وجنوب شرق آسيا، ولكن في نهاية المطاف، يجب على صانعي القرار السياسي والصناعي أن يضعوا في اعتبارهم القدرة التنافسية المحلية الألمانية والأوروبية. لا تزال التبادلات التجارية والاستثمارية الواسعة بين الصين وألمانيا غير ساحقة لأي من الجانبين. لكن يجب على ألمانيا التحرك بسرعة لعكس نقاط ضعف العرض القليلة والمتأصلة بعمق مع الصين. باعتبارها رابع أكبر اقتصاد في العالم، فإن ألمانيا بعيدة عن أن تكون عاجزة. يمكن أن تتصرف بإلحاح إستراتيجي وتقود الاتحاد الأوروبي في العمل عن كثب مع دول - مثل اليابان وأستراليا والولايات المتحدة - في مواجهة التحدي الهائل المتمثل في بناء سلاسل إمداد بديلة في القطاعات الحيوية. لكن في الوقت الحالي، اختارت برلين إثارة غضب حلفائها المقربين بدلاً من ذلك".وختمت المجلة، "إن شولز محق في إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع بكين. لا تحتاج ألمانيا إلى اتباع استراتيجية فصل واسعة النطاق. ولكن بينما يسافر المستشار الألماني عائداً إلى برلين من آسيا، فإنه يحتاج إلى البدء في فصل المصالح الخاصة عن المصالح الوطنية في نهج ألمانيا تجاه الصين".