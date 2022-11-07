أوكرانيا تستعد لانقطاع كبير بالتيار الكهربائي ولهجمات جديدة.. وهذا ما طلبه زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، ان أوكرانيا تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، بعدما حث رئيس بلدية كييف السكان على الاستعداد لأسوأ سيناريو من خلال إعداد خطط طارئة لمغادرة المدينة والبقاء مع الأصدقاء أو الأسرة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي إن أكثر من 4.5 مليون مستهلك باتوا بدون كهرباء بالفعل.

وأضاف "ندرك أيضا أن الدولة الإرهابية تركز قواتها ووسائلها لاحتمال تكرار الهجمات الشاملة على بنيتنا التحتية.. أولا وقبل كل شيء، الطاقة.. لهذا كانت روسيا بحاجة إلى صواريخ إيرانية. نحن نستعد للرد"، وفقا لرويترز.

ولم يسهب زيلينسكي في مسألة احتياج روسيا لصواريخ إيرانية لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

من ناحيته، قال سيرجي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة ياسنو وهي مورد رئيسي للطاقة إلى العاصمة في صفحته على فيسبوك، إن البلاد تواجه عجزا بنسبة 32 في المئة في إمدادات الكهرباء المتوقعة اليوم الاثنين.

ووصف الأمر بالقوة القاهرة.

وفي الوقت نفسه، نبهت سلطات الطاقة الوطنية إلى انقطاع مزمع في إمدادات الكهرباء، ولكنها أشارت أيضا إلى احتمال تطبيق المزيد من القيود في كييف والمنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى 6 مناطق أخرى في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت التحذيرات في أعقاب تصريحات أدلى بها فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، حث فيها السكان على "التفكير في كل شيء" بما في ذلك السيناريو الأسوأ حيث تفقد العاصمة إمدادات الكهرباء والمياه.

(سكاي نيوز)