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عربي-دولي

كييف: الروس يحولون القتال بخيرسون لحرب شوارع

Lebanon 24
07-11-2022 | 05:00
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فيما لا يزال الوضع غامضاً في خيرسون جنوب أوكرانيا، وسط تضارب المعلومات بين الجانب الروسي الذي يسيطر على المدينة والأوكراني، اتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بتحويل القتال في بعض مناطق الإقليم إلى حرب شوارع.
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تعذيب السكان
كما أكد في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تنفذ عمليات تعذيب بحق المواطنين في خيرسون.

إلى ذلك، أعلن أن مدفعياته دمرت إحدى محطات الحرب الإلكترونية الروسية.
أتت تلك الاتهامات فيما لا تزال سلطات المدينة الموالية لروسيا تحث السكان على الخروج، معلنة عن وجود وسائل تؤمن إجلاءهم من المنطقة.

كما جاءت بعد أن أعلنت سلطات خيرسون أن القوات الأوكرانية تحشد عسكرياً بالدبابات والمدفعيات من أجل اقتحام المنطقة.

في حين حذرت كييف سابقاً من أن القوات الروسية انسحبت من خيرسون من أجل تنفيذ كمين محكم للقوات الأوكرانية وخداعها عبر عملية الإيهام هذه.

يشار إلى أن خيرسون تعتبر مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع النزاع في 24 شباط الماضي.

كما تشكل أحد الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر أيلول (2022) ضمها، وبالتالي فإن سيطرة الأوكران عليها ثانية ستشكل صفعة مؤلمة لموسكو وهيبة جيشها.
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