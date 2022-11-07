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عربي-دولي

لافروف يبحث مع نظيره الهندي التجارة والمشاريع المشتركة في مجال الطاقة

Lebanon 24
07-11-2022 | 11:00
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قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الهندي، المسائل المتعلقة بالتجارة المشتركة، واستخدام العملات الوطنية في الحسابات المتبادلة.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم، أن اللقاء سيجري في موسكو يوم 8 نوفمبر، وخلاله سيتم كذلك بحث المشاريع الواعدة في قطاع الطاقة، وخاصة في الجرف القطبي الشمالي وفي الشرق الأقصى الروسي.
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وأضاف البيان: "سيناقش وزيرا خارجية روسيا والهند سبل تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، وكذلك سيتم بحث جدول الاتصالات القادمة بين الجانبين".

ووفقا للوزارة، "سيتركز الحديث خلال المباحثات على التجارة المتبادلة والاستثمار والنقل والتعاون اللوجستي، واستخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، والمشاريع الواعدة في قطاع الطاقة، وخاصة في الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي".

وسيناقش الوزيران، كذلك مكافحة الإرهاب، والوضع حول الاتفاق النووي الإيراني، والاستعدادات للرئاسة الهندية لمنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن تشكيل هيكل أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحالة الوضع في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا.

وقال البيان: "تدعم روسيا والهند التشكيل النشط لنظام عالمي متعدد المراكز أكثر عدلا ومساواة، وتنطلقان من عدم جواز استمرار الإملاءات الإمبريالية على الساحة العالمية".
المصدر: العربية
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