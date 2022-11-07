22
o
بيروت
26
o
طرابلس
13
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال افتتاح قمّة المناخ.. ماذا قال الرئيس السيسي؟
Lebanon 24
07-11-2022
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل.
Advertisement
وأضاف السيسي: "تغير المناخ هو أكبر تحديات العالم حاليا، والملايين يتساءلون بشأن الالتزامات المناخية وما تحقق من أهداف، والمعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها".
ولفت إلى أن الدول النامية تعاني أكثر من غيرها بسبب أزمة المناخ الراهنة، فيما يجب العمل على خفض الاحترار المناخي بمقدار 3 درجات.
وطالب السيسي الدول المتقدمة بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها لتعويض خسائر تغير المناخ.
وفي سياق آخر، أعلن الرئيس السيسي استعداده للعمل على وقف الحرب في أوكرانيا.
وكانت فعاليات قمة المناخ COP27 بدأت اليوم الاثنين على المستوى الرئاسي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 تشرين الثاني الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي العملاق اقترب.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج ستتساقط على هذا الارتفاع (صورة)
Lebanon 24
المنخفض الجوي العملاق اقترب.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج ستتساقط على هذا الارتفاع (صورة)
01:31 | 2022-11-07
07/11/2022 01:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
16:44 | 2022-11-06
06/11/2022 04:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صور "رئاسية" لفرنجية: ما الذي يحصل
Lebanon 24
صور "رئاسية" لفرنجية: ما الذي يحصل
02:15 | 2022-11-07
07/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاهر وولاد كلب".. هيفا وهبي تخرج عن صمتها وتشن هجوما عنيفا على هؤلاء! (صورة)
Lebanon 24
"عاهر وولاد كلب".. هيفا وهبي تخرج عن صمتها وتشن هجوما عنيفا على هؤلاء! (صورة)
00:02 | 2022-11-07
07/11/2022 12:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فهمه باسيل من السيد حسن
Lebanon 24
هذا ما فهمه باسيل من السيد حسن
01:15 | 2022-11-07
07/11/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-11-07
أستانا تستضيف جولة جديدة من المحادثات حول سوريا
09:00 | 2022-11-07
سويسرا ترفض طلب ألمانيا.. لن نرسل أسلحة لكييف
08:30 | 2022-11-07
خبراء يطالبون باحتضان الصناعات الخضراء في الدول النامية
08:00 | 2022-11-07
فناء البشرية... علامات استفهام وتوقعات!
07:30 | 2022-11-07
فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي للتصعيد ضد قانون بايدن للمناخ
07:00 | 2022-11-07
الكرملين ينفي وجود مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وموسكو
فيديو
بحضور زعماء العالم.. قمّة المَناخ تنطلق في شرم الشيخ وميقاتي يمثل لبنان
Lebanon 24
بحضور زعماء العالم.. قمّة المَناخ تنطلق في شرم الشيخ وميقاتي يمثل لبنان
05:17 | 2022-11-07
07/11/2022 16:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
04:09 | 2022-11-07
07/11/2022 16:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
07/11/2022 16:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact