خلال افتتاح قمّة المناخ.. ماذا قال الرئيس السيسي؟

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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل.وأضاف السيسي: "تغير المناخ هو أكبر تحديات العالم حاليا، والملايين يتساءلون بشأن الالتزامات المناخية وما تحقق من أهداف، والمعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها".ولفت إلى أن الدول النامية تعاني أكثر من غيرها بسبب أزمة المناخ الراهنة، فيما يجب العمل على خفض الاحترار المناخي بمقدار 3 درجات.وطالب السيسي الدول المتقدمة بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها لتعويض خسائر تغير المناخ.