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عربي-دولي
من شرم الشيخ.. موقفٌ حاسم لأمين عام الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ
Lebanon 24
07-11-2022
|
06:26
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له خلال قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، إنّ عقارب الساعة تتقدم ونحن في حرب نخسرها مع استمرار انبعاث الغازات ومع استمرار ارتفاع حرارة الأرض".
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وأضاف: "رغم الأزمات وسفك الدماء وكل تبعاتها، لا يسعنا إلا أن نركز على التغير المناخي. ما يجب قوله هو أنّ أي ارتفاع بحرارة الأرض ما فوق 1.5 درجة يعد خطيراً للغاية، وكل دول مجموعة العشرين يجب أن تعي الخطر الكبير".
ودعا غويتريش إلى إبرام ميثاق بين الدول المتقدمة والنامية لعدم تخطي درجات حرارة الأرض 1.5، وأضاف: "أميركا والصين لديهما مسؤولية خاصة لبذل الجهود لترجمة هذا الميثاق على أرض الواقع".
وكشف غوتيريش أن نحو 3 مليار نسمة حول العالم يعيشون في مناطق تعاني من تبعات التغيرات المناخية، مطالباً بنوك التنمية بتغيير نماذج الاقتصاد لزيادة التمويل في مجال العمل المناخي.
مع هذا، فقد دعا غويتريش لوضع خطة تعاف على مدى 5 أعوام، ووقف الأرباح للشركات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وختم: "الخبر السار هو أننا نملك الأدوات لإنجاز أهدافنا، وحان الوقت للتضامن الدولي العابر للحدود. إن
انتهاك الطبيعة هو انتهاك لحقوق الإنسان".
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