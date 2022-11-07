رئيس دولة الإمارات من قمة المناخ: سنواصل العمل لخفض الانبعاثات بقطاع الطاقة

أكد الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته خلال قمة المناخ "كوب 27"، مواصلة التركيز في الإمارات على خفض الانبعاثات في قطاع النفط والطاقة.



وأضاف رئيس دولة الإمارات في كلمته خلال افتتاح القمة: "أتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة، والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، على تنظيم الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف".

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وأعلن بن زايد أن الإمارات ستستضيف أعمال مؤتمر "كوب 28" في مدينة دبي إكسبو عام 2023، مشيراً إلى أن دولته أطلقت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في إنتاج الطاقة النظيفة".