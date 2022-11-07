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عربي-دولي

سويسرا ترفض طلب ألمانيا.. لن نرسل أسلحة لكييف

Lebanon 24
07-11-2022 | 09:00
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على الرغم من اصطفافها مع الغرب في فرض عقوبات على روسيا، جراء العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، رفضت سويسرا التي تتمسك بالحياد العسكري، اليوم الاثنين، تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح.

فقد رفضت طلباً ألمانياً بتزويد كييف بالدبابات والمدفعية، علماً أن الذخيرة التي تستخدمها الدبابات الألمانية تصنع في سويسرا، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
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حيادها يثير حفيظة الشركاء
كما أضاف أن برن تتمسك بمبدأ الحياد وعدم تزويد مناطق النزاع بالأسلحة والذخيرة.

وكانت السلطات السويسرية اعترضت في أبريل الماضي على إعادة تصدير ذخيرة مصنعة في معاملها تستخدم في الدبابات المضادة للطائرات من ألمانيا إلى أوكرانيا. كما رفضت طلباً من بولندا للحصول على أسلحة لمساعدة جارتها.

إلا أن هذا الموقف السويسري الثابت منذ بداية الصراع لا يزال يثير غضب شركائها في أوروبا، الذين يعتقدون أن تلك "القذائف ستستخدم لحماية المدنيين وسفن تصدير الحبوب من أوكرانيا".

يشار إلى أن برن المحايدة تفرض على الدول الأجنبية التي تشتري أسلحة منها أن تطلب الإذن لإعادة تصديرها.

المصدر: العربية
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