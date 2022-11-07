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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يحذر من إجراءات جوابية ضد مشروع قانون خفض التضخم الأميركي

Lebanon 24
07-11-2022 | 10:30
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قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، إن المفوضية الأوروبية أرسلت تحذيرا كتابيا إلى واشنطن تطالب بتغيير 9 نقاط في قانون خفض التضخم الأميركي (IRA).

وشدد المفوض الأوروبي على أن، هذه النقاط تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد لاتخاذ تدابير جوابية لحماية المنتجين الأوروبيين.
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وذكر بريتون، أنه تم تشكيل مجموعة ميدانية على مستوى البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية، وأشار الجانب الأوروبي إلى وجود 9 مشاكل يجب على واشنطن إما أن تحل هذه المشاكل أو سيتم طرح الموضوع على مستوى منظمة التجارة الدولية.  

وقال بريتون إن القانون، الذي يتضمن تخصيص 370 مليار دولار في سبيل اجتذاب المؤسسات الإنتاجية للعمل في الولايات المتحدة وخلق فرص العمل هناك، "ينتهك قواعد المنافسة العادلة".
المصدر: روسيا اليوم
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