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عربي-دولي
ولي العهد السعودي أمام "كوب 27": 2.5 مليار دولار دعماً لـ"الشرق الأوسط الأخضر"
Lebanon 24
07-11-2022
|
10:45
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أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم، استضافة بلاده مقر "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر|، وذلك خلال افتتاحه أعمال القمة في نسختها الثانية، بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "يسرني أن أكون بينكم اليوم وأنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته بنجاح هذه القمة"، كاشفاً عن إسهام السعودية بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً لـ"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" على مدى السنوات الـ10 المقبلة.
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وأضاف أن السعودية تطمح من خلال قمة اليوم لتكثيف التعاون والتنسيق لتمويل هذه المبادرات، وإيجاد حلول إبداعية لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء.
وتسعى الدول المشاركة في "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" 2022 إلى تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في القمة الافتتاحية للمبادرة، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10 في المائة) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعدّ أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.
المصدر: الشرق الاوسط
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