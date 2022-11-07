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عربي-دولي

بوتين: التحاق 50 ألف فرد جدد بالعملية العسكرية في أوكرانيا

Lebanon 24
07-11-2022 | 13:00
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التحاق 50 ألف عسكري بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار التعبئة الجزئية، ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا.

وقال بوتين في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير، إيغور رودنيا، خلال زيارة تفقدية لمشروع سياحي ضخم في المقاطعة: "التحق 50 ألف فرد بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار التعبئة الجزئية، ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا... الباقون يواصلون دوراتهم التدريبية".
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(روسيا اليوم) 
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