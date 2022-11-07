واشنطن تعلن دعمها لربط الطاقة بين ليبيا واليونان

Advertisement

أعلنت الخارجية الأميركية انفتاح واشنطن على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا، بموجب مشروع سبق وأعلنت عنه ليبيا.وقال الناطق باسم الخارجية نيد برايس، إن تنمية الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط يجب أن تعزز التعاون لأمن الطاقة المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء أثينا المقدونية، شدد برايس، على مواصلة دعم مشاريع الطاقة لا سيما وصلات الكهرباء البينية التي تساعد في التحضير لانتقال الطاقة النظيفة.يذكر أن رئيس "المؤسسة الوطنية الليبية للنفط" فرحات بن قدارة، أعلن في تشرين الأول الماضي أن بلاده تدرس إنشاء خطي أنابيب للغاز الطبيعي مع اليونان ومدينة دمياط المصرية.