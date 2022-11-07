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عربي-دولي
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير النرويجي
Lebanon 24
07-11-2022
|
15:00
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أفادت وكالة "فارس" بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير النرويجي لدى طهران، اليوم الاثنين، احتجاجا على التصريحات "غير المقبولة" لرئيس برلمان النرويج ضد إيران.
وأوضحت "فارس" أنه جرى استدعاء سفير النرويج لدى طهران إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لدائرة أوروبا الغربية في الخارجية الايرانية اليوم، احتجاجا على التصريحات "غير المقبولة" لرئيس برلمان هذا البلد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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وأشارت إلى أنه تم غبلاغ السفير النرويجي "شجب طهران الشديد ورفضها تصريحات رئيس برلمان هذا البلد في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المناوئة الداعمة لاعمال الشغب وتدخله في الشؤون الداخلية لإيران".
هذا ونقلت "فارس" عن سفير النرويج قوله إنه "سينقل موقف إيران إلى السلطات في أوسلو".
(روسيا اليوم)
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