Advertisement

عربي-دولي

لقاء محتمل بين زعيمي اليابان والصين لأول مرة منذ 3 سنوات

Lebanon 24
07-11-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1008453-638034477678893559.jpg
Doc-P-1008453-638034477678893559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ، قد يجتمعان الأسبوع المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ووفقا لوكالة "كيودو" للأنباء، فقد يعقد الاجتماع الثنائي بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 15 و16 تشرين الثاني.
Advertisement
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الاجتماع ربما يعقد أيضا بدلا من ذلك، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني.
 
وقالت الوكالة إنه في حالة عقد الاجتماع، سيكون أول اتصال على هذا المستوى خلال ثلاث سنوات، مضيفة أن المبادرة تخص اليابان، لكن أيضا الصين قابلت الاقتراح بطريقة إيجابية.
 
(سبوتنيك) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-11-07
16:30 | 2022-11-07
16:26 | 2022-11-07
16:15 | 2022-11-07
15:49 | 2022-11-07
15:18 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website