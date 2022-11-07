لقاء محتمل بين زعيمي اليابان والصين لأول مرة منذ 3 سنوات

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ، قد يجتمعان الأسبوع المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ووفقا لوكالة "كيودو" للأنباء، فقد يعقد الاجتماع الثنائي بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 15 و16 تشرين الثاني.

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ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الاجتماع ربما يعقد أيضا بدلا من ذلك، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني.

وقالت الوكالة إنه في حالة عقد الاجتماع، سيكون أول اتصال على هذا المستوى خلال ثلاث سنوات، مضيفة أن المبادرة تخص اليابان، لكن أيضا الصين قابلت الاقتراح بطريقة إيجابية.

(سبوتنيك)