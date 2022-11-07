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عربي-دولي

الدفاع الروسية تنفي مزاعم تعرض مشاة أسطول المحيط الهادئ لخسائر في أوكرانيا

Lebanon 24
07-11-2022 | 16:30
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نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم "تعرض لواء مشاة البحرية الـ155 التابع لأسطول المحيط الهادئ لخسائر بشرية ومادية فادحة" في أوكرانيا، وأكدت استمرار تقدمه في المنطقة المكلّف بتحريرها.

وجاء في بيان الوزارة: "تقدمت قوات اللواء خمسة كيلومترات في عمق مناطق القوات الأوكرانية، وخسائر اللواء المذكور لا تذكر".
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وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو في العدد والعتاد بلغت أضعاف خسائر اللواء 155، المستمر في تقدمه ودكّ تحصينات قوات كييف وتجمعات المرتزقة في المنطقة الموكل إليه تحريرها.
 
(روسيا اليوم) 
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