Advertisement

عربي-دولي

بولندا تشكك في مصداقية اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها

Lebanon 24
07-11-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1008458-638034489363937448.jpeg
Doc-P-1008458-638034489363937448.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح المفوض البولندي لشؤون اللاجئين بافيل شيفرناكر، بأن وارسو قررت تجميد مدفوعات اللاجئين الأوكرانيين في حال عدم ثبوت وجودهم على أراضيها بصفة لاجئين.

وأشار شفرناكر إلى أن مكتبه أجرى تعديلات على قانون اللجوء سابقا، ما أتاح للأوكرانيين البقاء في بولندا وتلقي مساعدات مالية بمقدار 500 زلوتي ما يعادل "100 دولار" لكل فرد قاصر في الأسرة، وأن العمل جار على إدخال تعديلات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الأشهر الأخيرة.
Advertisement
 
وأوضح أن الكثير من الأوكرانيين يتنقلون بين أوكرانيا وبولندا بشكل متكرر، وذلك يخلق صعوبة لدى موظفي المعابر الحدودية في تحديد اللاجئين من غيرهم، لذلك قررت الحكومة تجميد المساعدات المالية لأي شخص يغادر الحدود البولندية باتجاه أوكرانيا، وفي حال عودته لبولندا سيكون عليه توضيح الأسباب كي يتمكن من فك قيد المساعدات وتلقيها من جديد، إذا ثبت أن الأسباب مقنعة، وما إذا كان سيسمح له بالبقاء في بولندا أم لا.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-11-07
16:26 | 2022-11-07
16:15 | 2022-11-07
15:49 | 2022-11-07
15:30 | 2022-11-07
15:18 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website