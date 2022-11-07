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عربي-دولي
قناة "بن غوريون" الإسرائيليّة ترتبطُ بواقع خطير.. هكذا ستضرّ بدولتين عربيتين!
Lebanon 24
07-11-2022
|
15:18
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نشرَ موقع "الميادين نت" تقريراً تحت عنوان: "قناة "بن غوريون" الإسرائيلية.. أهدافها وضررها على مصر والأردن"، وجاء فيه:
أعلنت "إسرائيل"، قبل أيام، بدء العمل في "قناة بن غوريون"، المنافسة لقناة السويس المصرية، والتي أعلنتها قبل أعوام. ومن المرجّح بدء عمليات التأسيس خلال شهرين من الآن. لكن، ما أهمية هذه القناة لـ "إسرائيل"، وما أضرارها على الأردن ومصر؟
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ما أهداف "إسرائيل" من "قناة بن غوريون"؟
تنبع الأهمية الاستراتيجية البحرية لـ"إسرائيل" من كون 90% من التجارة الإسرائيلية مع العالم تجري عبر البحر، وأن 80% من المياه المستخدمة في البيوت والمصانع تأتي من مشاريع تحلية مياهه، بالإضافة إلى أنّ البحر المتوسط تحوّل إلى مصدرٍ لإنتاج الغاز لها.
لذلك، تعمل "إسرائيل" على شقّ "قناة بن غوريون" الواصلة بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، والهدف الأول لهذه القناة هو السيطرة على خطوط الملاحة الأهم عالمياً. أمّا الهدف الثاني فهو خنق قناة السويس المصرية، التي تُساهم الآن فيما يزيد على 8 مليارات دولار من الدخل لمصر. أما الهدف الثالث فهو أن تصبح هذه القناة، بالإضافة إلى الموانئ الإسرائيلية، حلقة الوصل بين آسيا وأوروبا.
قناة بن غوريون وأضرارها على الأردن ومصر
الإعلان الإسرائيلي بشأن بدء العمل في "قناة بن غوريون"، المنافسة لقناة السويس، أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات كثيرة، وخصوصاً بالنسبة إلى الأردن ومصر، إذ ستكون القناة الإسرائيلية، المزمع بدء العمل فيها، قريبة من الحدود البحرية الأردنية، وستؤثّر أيضاً بصورة مباشرة في مصر.
افتتاح قناة بن غوريون له آثار سلبية في الأردن، إذا ستجد عمّان نفسها أمام حالةٍ مستفزة من النشاط الإسرائيلي في المنطقة القريبة من حدودها البحرية، وربما يُعطّل المشروع الإسرائيلي مشاريع أردنية، كانت المملكة تخطّط من أجل تطويرها، مثل مشروع الناقل الوطني، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى المحافظات الأردنية.
أمّا بالنسبة إلى مصر، فإنّ عوائد قناة السويس، عند تشغيل القناة الإسرائيلية، ستنخفض إلى 4 مليارات، إذ تتوقع "إسرائيل" أن دخل القناة الجديدة سيكون أكثر من 4 مليارات في العام.
من المخطَّط أن يتم حفر قناتين مستقلتين، واحدة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والثانية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر. وبالتالي، تراهن "إسرائيل" على منافسة قناة السويس، لجهة الحركة السريعة لسفن الشحن.
"إسرائيل"، بعد افتتاح "قناة بن غوريون"، ستكون المستفيدة مادياً، والمتحكّمة جغرافياً، بحيث ستصبح مصلحة الأنظمة المُصدّرة للغاز والنفط، أو المستقبلة للبضاعة الأوروبية الاستهلاكية، وكذلك البضاعة الإسرائيلية، مرتبطة بالمحافظة على مصالح "إسرائيل" وقدرتها ووجودها الدائم في البحر، ولاسيما أنّ "تل أبيب" تنوي بناء مدن سياحية صغيرة عند القناة.
(الميادين نت)
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