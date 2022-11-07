بايدن وترامب يتواجهان... وتأثير داخلي وخارجي للنصفية

يتوجه الأميركيون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتحابات نصفية، وصفها الجمهوريون والديموقراطيون بأنها حاسمة، وسيكون لنتائجها تأثيرات داخلية وخارجية. تصدّر جو بايدن ودونالد ترامب مشهد اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، عشية انتخابات التجديد النصفي التي تجري اليوم وستحدّد إطار بقية ولاية الرئيس الأميركي، كما يمكن أن تمهّد الطريق لعودة سلفه دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويواجه الديموقراطيون صراعاً محموماً للحفاظ على الكونغرس، بعد سباق وصفه بايدن بأنه لحظة «حاسمة» للديموقراطية الأميركية، وفي الوقت الذي هيمنت فيه قضايا مثل التضخّم إلى حدّ كبير على الحملة.

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من جهتهم، يبدو الجمهوريون في وضع مريح يسمح لهم بانتزاع أغلبية في مجلس النواب، بينما يخشى العديد من الديموقراطيين خسارة مجلس الشيوخ، في هزيمة ستسمح لأعداء بايدن بتولّي المهمّة التشريعية بشكل شبه كامل خلال العامين الأخيرين له في البيت الأبيض. لكن الأمر لا يقتصر فقط على السياسات الداخلية، إذ إن السياسة الخارجية قد تتأثر في حال فاز الجمهوريون الذي يتململ الكثيرون منهم من دعم أوكرانيا، مما قد يعرقل مواصلة إرسال المساعدات الأميركية الى كييف، كما أن بعض القيادات الجمهورية انتقدت رد فعل بايدن على قرار «أوبك بلاس» الأخير بخفض انتاج النفط، وأدى الى توتر مع السعودية، وقال بعض الجمهوريين ان بايدن يحمل الرياض مسؤولية أخطائه في سياسة الطاقة. وتظهر استطلاعات الرأي أنّ معظم الأميركيين قلقون بشأن الاقتصاد ويشعرون بأنّ البلاد تسير على الطريق الخطأ، مما أدّى إلى تقوية موقع المرشّحين الجمهوريين في مناطق كانت تبدو بعيدة المنال بالنسبة إليهم. وفيما تتاح جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 للمنافسة، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد وعدد من المناصب الحكومية، يضع الديموقراطيون آمالاً بشأن الآفاق التي قد يحقّقونها في هذا السباق. وقال السناتور عن نيوجرسي كوري بوكر لشبكة «آي بي سي» أمس الأول، «الحزب الموجود في البيت الأبيض عادة ما يخسر في الانتخابات النصفية ولكن الحقيقة هي أننا مازلنا نحافظ على مسار قوي، ليس فقط للحفاظ على مجلس الشيوخ ولكن للحصول على مقاعد إضافية».

في هذه الأثناء، مُنح المرشّحون الديموقراطيون دفعاً قوياً خلال الحملة الانتخابية من قبل السياسيين الأكثر شعبية في الحزب، بمن فيهم الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون. كما استفاد الجمهوريون من دعم وتشجيع قائمة أضيق من السياسيين، في ظل تسليط الضوء خلال الحملة الانتخابية في الأسابيع الأخيرة على ترامب الذي كان يغازل فكرة ترشّح محتمل للرئاسة في عام 2024. وسيتنافس بايدن وترامب عشية الانتخابات، حيث يشارك الرئيس في تجمّع حاشد بالقرب من العاصمة في ولاية ماريلاند، بينما يخوض ترامب حملة انتخابية في إطار سباق مجلس الشيوخ المضطرب في أوهايو. كان المشهد السياسي يميل بعيداً عن الديموقراطيين منذ الصيف، مع إظهار استطلاعات الرأي أنّ الجمهوريين يتموضعون للحصول على أغلبية من رقمين في مجلس النواب. وقال الحاكم الجمهوري لفرجينيا غلين يونغكين «سيكون ذلك دعوة إيقاظ للرئيس جو بايدن». ورغم أنّ السباق في مجلس الشيوخ يبدو محتدماً، فإنّ الديموقراطيين يأملون في الحفاظ على هذا المجلس الذي يسيطرون عليه بغالبية ضيّقة بفضل نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تحمل الصوت الكاسر للتعادل.



