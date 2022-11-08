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عربي-دولي

رئيس وزراء بريطانيا يخرج مسرعا من قمة المناخ بمصر.. ماذا حصل؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2022 | 00:00
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خرج رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك ومن معه على عجل بعد ظهر أمس الاثنين من قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، بعدما همس مساعده في أذنه أمرا ما، احتار معه الحاضرون والمراسلون الاعلاميون، وفقا لما يبدو في الفيديو الذي انتشر ، وشاهده أكثر من مليونين و100 ألف، مع أن عدد المتابعين لحساب Disclose.tv الذي بث المقطع بتويتر هم مليون فقط.

 

دقائق مرت، وورد في عدد من مواقع وسائل الاعلام البريطانية، أن سوناك كان على منصة القاعة الرئيسية، حين أقترب منه أحد مساعديه، وهمس في أذنه أمرا ما، فغادر مسرعا ومن معه القاعة من بابها الخلفي.

 

ومضى وقت لم يصدر أي بيان رسمي من قبل أي مسؤول حكومي بريطاني، يشرح الخروج الدراماتيكي لرئيس الوزراء. الا أن سوناك عاد في وقت لاحق، وكأن شيئا لم يحدث، وألقى خطابا أعلن فيه أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بالتبرع لصندوق تغير المناخ، كما ستضاعف بحلول العام 2025 الأموال المخصصة للتكيف بواقع 3 مرات، أي إلى 1.5 مليار إسترليني، تاركا خروجه الغريب من دون شرح السبب للآن.

(العربية)
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المصدر: العربية

عربي-دولي

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