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عربي-دولي

بعد تقدمها بطلب الانضمام للناتو.. فنلندا تؤكد: مستعدون لأي سيناريو روسي (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2022 | 00:30
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أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أمس الاثنين، في مقابلة مع "العربية" استعداد بلادها لجميع السيناريوهات بعد التقدم بطلب الانضمام للناتو، مؤكدة أنه لا يوجد تهديدات من موسكو حتى الآن.

 

"تحضرنا للأزمة"

وأضافت أن أزمة الطاقة تؤثر على فنلندا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لكنها أوضحت أن بلادها استعدت منذ وقت طويل للأزمة "ولا نعتمد في الطاقة بصورة كبيرة علي روسيا مثل عدة دول أوروبية".

 

"مستعدون لكل السيناريوهات"

كما أعربت عن استعداد فنلندا لأي سيناريوهات أو رد فعل روسي بعد طلب الانضمام للناتو، لافتة إلى أنه "لا يوجد تهديدات روسية حتى الآن".

 

في حين أشارت إلى أن فنلندا قررت الانضمام للناتو بعدما دخلت القوات الروسية أراضي أوكرانيا.

رئيسة وزراء فنلندا لـ #العربية: ننضم للناتو لضمان عدم تكرار ما يحدث الآن في #أوكرانيا #التاسعة_هذا_المساء pic.twitter.com/Dnvq9VANAd

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"نقف بجانب نساء إيران"

في سياق آخر، دانت رئيسة وزراء فنلندا التي تحضر قمة المناخ في شرم الشيخ، انتهاكات إيران ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة الوقوف بجانب المرأة الإيرانية قائلة: "ونريد العدالة للمرأة في كل مكان".

(العربية)

 

 

المصدر: العربية
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