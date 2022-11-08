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فيديو ينتشر.. رئيسة وزراء تونس في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي!

Lebanon 24
08-11-2022 | 01:30
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انتشر فيديو بثه نشطاء في مواقع التواصل وفيه تبدو رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، تتبادل حديثا وديا في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مرفقا بابتسامات عن بعد، مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

 

وظهرت بودن في الفيديو تتبادل مع هرتسوغ ابتسامة تلتها عبارات سريعة بين الاثنين غير مسموعة، وهو ما اعتبره كثيرون "سقطة غير مقبولة" منها، وفقا لما غرد به ناشط ذكر أنها بدت محرجة أمام مجاملات الرئيس الاسرائيلي، بحسب ما نراها في الفيديو.

 

وجرى الحديث "التطبيعي السريع" بحسب ما وصفه نشطاء، خلال التقاط صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، الا أنه اقتصر على مجاملات واستغرق ثوان معدودات فقط.

(العربية)

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المصدر: العربية

عربي-دولي

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