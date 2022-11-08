بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو

خلال انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس الاثنين استشهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بآية من سورة القصص في كلمته.

وقال هرتسوغ: "وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، الآية 77 من سورة القصص.

وأضاف: "فلنعمل على إنقاذ العالم بفضل ما رزقنا الله من نعمه، فهو خلقنا جميعا على صورة الله".

وصرح الرئيس الإسرائيلي: "دعونا نحول حالة الطوارئ المناخية إلى فرصة لمعالجة نزاعات القرن العشرين، وبالتالي تعزيز التعاون الذي تمس الحاجة إليه في القرن الحادي والعشرين.. دعونا نستفيد من الشراكات الإقليمية الحيوية كطريق نحو الشمولية والاستقرار والازدهار، لتشكيل الشرق الأوسط المشترك المتجدد".

وتابع قائلا: "إن شراكة الازدهار الأخضر والازدهار الأزرق التي تعكس نية الأردن لتزويد إسرائيل بالكهرباء الخضراء، ونية إسرائيل لتزويد الأردن بالمياه المحلاة بمشاركة ودعم مباشرين من الولايات المتحدة والإمارات، مثال على شراكات خلاقة ومربحة للجانبين ستساهم في استقرار المنطقة بأكملها".

وأمس الاثنين، عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.

وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 تشرين الثاني، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.

(روسيا)