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ماكرون يؤكد: لتغيير طريقة مواجهتنا لتهديدات إيران في العالم

Lebanon 24
08-11-2022 | 02:00
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي، مضيفاً: "علينا تغيير طريقة مواجهتنا لتهديدات إيران في العالم".

 

كما قال في مقابلة مع "العربية/الحدث" على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" المنعقد بشرم الشيخ في مصر: "علينا العمل بشكل منظم لمواجهة التهديدات الإيرانية".

 

وتابع: "يجب ضمان عدم تأثر الشعب الإيراني بالعقوبات على نظام طهران".

 

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية، أعلن أمس الاثنين ان العمل جار من أجل فرض حزمة من العقوبات الجديدة.

 

كما أشار إلى أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرار بشأن فرض عقوبات على الحرس الثوري، لدوره في عمليات قمع المتظاهرين الجارية في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

(العربية)

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المصدر: العربية
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