قريبا... هذا ما ينوي ان يفعله ترامب

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن "إعلانا هاما جدا" سيصدر عنه الأسبوع المقبل.جاء ذلك وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024، للعودة إلى البيت الأبيض، وفقا لـ"فرانس برس".وتوجه ترامب إلى جمهور حاشد في أوهايو، قائلا "سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا".وتوجه ترامب إلى ولاية أوهايو لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جيه.دي فانس في حملته الانتخابية، وألمح مرارا وتكرارا إلى أنه يخطط لبدء انتخابات رئاسية أخرى قريبا."الحرة"