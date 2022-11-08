Advertisement

عربي-دولي

قريبا... هذا ما ينوي ان يفعله ترامب

Lebanon 24
08-11-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1008548-638034860423178900.jpg
Doc-P-1008548-638034860423178900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن "إعلانا هاما جدا" سيصدر عنه الأسبوع المقبل.

جاء ذلك وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024، للعودة إلى البيت الأبيض، وفقا لـ"فرانس برس".
Advertisement

وتوجه ترامب إلى جمهور حاشد في أوهايو، قائلا "سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا".

وتوجه ترامب إلى ولاية أوهايو لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جيه.دي فانس في حملته الانتخابية، وألمح مرارا وتكرارا إلى أنه يخطط لبدء انتخابات رئاسية أخرى قريبا."الحرة" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-11-08
09:00 | 2022-11-08
08:26 | 2022-11-08
08:00 | 2022-11-08
08:00 | 2022-11-08
07:44 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website