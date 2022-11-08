فجأة.. انقلاب أوروبي أكثر رصانة على إيران

هل استقيظت أوروبا أخيرًا على الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني؟ بحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "لعقود من الزمان، كان المسؤولون الأوروبيون أكثر المؤيدين المتحمسين للانخراط مع الجمهورية الإسلامية، معتقدين أن التجارة والدبلوماسية ستساعدان في تخفيف سلوك طهران الفاسد. وعلى مدى العامين الماضيين، اتخذ الأمر شكل مناصرة قوية لصالح إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والغرب - وهي أولوية في السياسة الخارجية تتشاركها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ومع ذلك، فقد شهدت الأيام الأخيرة نوعًا من التغيير من قبل بروكسل، حيث يبدو أن المواقف تجاه إيران تزداد تشددًا وسط اعتراف متزايد بسياسات إيران الشديدة الإشكالية في الداخل والخارج".

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وتابعت الصحيفة، "أحد أسباب هذا التحول السياسي هي التظاهرات التي تحدث داخل إيران. منذ اندلاعها رداً على مقتل الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول على يد قوات أمن النظام، انتشرت الاحتجاجات المناهضة للحجاب في كافة أنحاء البلاد على الرغم من الاستجابة العنيفة المتزايدة من قبل الدولة التي خلفت عشرات القتلى وأدت إلى سجن المئات. هذه الديناميكية، بدورها، أطلقت مخيلة صانعي السياسة في الغرب حول إمكانية حدوث تغيير جوهري في طهران، ويقوم المسؤولون الأوروبيون بفرض عقوبات ضد مسؤولي النظام المسؤولين عن الحملة كوسيلة لإظهار التضامن. ومع ذلك، كان الأمر الأكثر أهمية في حسابات أوروبا هو التدخل الإيراني المتزايد في أوكرانيا. وفي الأسابيع الأخيرة، قدم النظام الإيراني المساعدة للكرملين، وساعد في دعم الجهود الحربية الضعيفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طهران، على سبيل المثال، قامت بتزويد الجنود الروس الذين سيتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية بالعتاد العسكري مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص. والأهم من ذلك أنها أرسلت عدة شحنات من المسيرات الإيرانية الصنع إلى الجيش الروسي، ونشرت مدربين عسكريين في شبه جزيرة القرم لمساعدة الجنود الروس في تشغيلها بشكل صحيح".

وأضافت الصحيفة، "تستغل موسكو مساعدة إيران بشكل شائن، بما في ذلك من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا - مما يعني أن الجمهورية الإسلامية متواطئة في جرائم الحرب الروسية. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن "طهران تعمل الآن بشكل مباشر على الأرض، من خلال توفير الأسلحة التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا". في غضون ذلك، دخل النظام الإيراني في الحرب القارية الأولى في أوروبا منذ أكثر من نصف قرن، وقد لاحظ المسؤولون ذلك. وفي أعقاب تدخل الجمهورية الإسلامية، أدرك المسؤولون مثل جوسيب بوريل، قيصر السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشكل متزايد أنه تم خداعهم واستخدامهم لمصلحة روسيا الخاصة. وبدأ الرأي السائد في أوروبا يفسد فكرة إعادة التواصل مع إيران. والرسالة الناتجة واضحة: الجمهورية الإسلامية، التي عملت منذ فترة طويلة دون خوف من عواقب وخيمة من أوروبا، ربما تكون قد وصلت أخيراً إلى نقطة اللاعودة".

وبحسب الصحيفة، "من الناحية الخطابية، يبدو أن إدارة بايدن موافقة على ما سبق. فقد صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن علنًا أنه في ضوء الاضطرابات الداخلية الإيرانية ودورها في مساعدة الحرب الروسية، لا توجد "آفاق قريبة المدى" لاتفاق نووي جديد مع طهران. وأكد مبعوث الإدارة الأميركية إلى إيران، روب مالي، أن البيت الأبيض يعد "سلسلة من العقوبات الجديدة" ردًا على قمع إيران للمعارضة الداخلية. ومع ذلك، يقول المطلعون في واشنطن، سرا، إن عروض البيت الأبيض للانخراط مع إيران، والتي تنطوي على تخفيف كبير للعقوبات في مقابل نوع من التسوية النووية، لا تزال مطروحة إلى حد كبير على الطاولة. بعبارة أخرى، يبدو أن الأوروبيين الذين كانوا مثاليين في يوم من الأيام ينجذبون نحو نظرة أكثر براغماتية وواقعية لإيران من تلك السائدة في واشنطن. هذا لأن المسؤولين عبر المحيط الأطلسي يدركون، بشكل متزايد، ما لم يدركه نظراؤهم الأميركيون حتى الآن: أن الجمهورية الإسلامية قد اختارت بشكل نهائي أن تكون طرفاً في الصراع العالمي الأكثر أهمية اليوم، وألقت بثقلها بشكل مباشر لدعم حرب روسيا ضد الغرب".