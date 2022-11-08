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عربي-دولي

بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة... هذا ما طالب فيه منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

Lebanon 24
08-11-2022 | 02:38
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قال مسؤول قضائي في نيوزيلندا إن الأسترالي، برينتون تارانت، منفذ مجزرة كرايستشيرش عام 2019 التي أسفرت عن مقتل 51 مسلما سوف يستأنف الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وهاجم تارانت الذي ينتمي إلى جماعة تفوق العرق الأبيض وهو مدجج بترسانة من البنادق شبه الآلية مسجدين إثنين في 9 مارس 2019 خلال أداء مسلمين صلاة الجمعة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار وبث عمليات القتل التي يقوم بها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
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وجميع ضحاياه الـ51 كانوا من المسلمين وبينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وكان ذلك أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا، وفقا لـ"رويترز".

وحُكم على تارانت في عام 2020 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط بتهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وخلال إصدار الحكم في أغسطس 2020، قال القاضي كاميرون ماندر إنه سينزل أقسى عقوبة ممكنة بتارانت بسبب أفعاله "غير الإنسانية".

وأضاف ماندر في ذلك الوقت "جرائمك شريرة للغاية، وحتى لو تم سجنك حتى وفاتك فلن يكفي هذا لاستنفاد متطلبات العقوبة والإدانة"، حسب "فرانس برس".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة في نيوزيلندا على شخص بالسجن مدى الحياة، حسب "رويترز".

وقالت ليز كينيدي المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا، الثلاثاء، "تم تقديم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر"، وفقا لـ"فرانس برس".

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف، كريس أبراهام، لـ"رويترز"، إنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف.

والعام الماضي قال توني أليس، محامي تارانت، إن موكله كان يعتقد أن "أبسط طريقة للخروج هي الإقرار بالذنب"، وهو ما قد يشير إلى إقرار بالإكراه.

وبعد البث المباشر الذي قام به تارانت على مدار 17 دقيقة خلال تنفيذه عمليات القتل في المسجدين، أعلن فيسبوك أنه أزال 1,5 مليون مقطع فيديو صاعق جرى تداولها خلال الـ24 ساعة الأولى عقب المجزرة."الحرة" 
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