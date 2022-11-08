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عربي-دولي

زيلينسكي يقترح على مجلس النواب الأوكراني تمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية

Lebanon 24
08-11-2022 | 07:06
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قدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسودة مشاريع قوانين للبرلمان الأوكراني "الرادا" لتمديد التعبئة العامة والعمل بالأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 تشرين الثاني الجاري.

وقد تم تقديم مشاريع القوانين على موقع الرادا اليوم الثلاثاء، بمبادرة من زيلينسكي، ولا توجد نصوص للمسودات بعد على الموقع.
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وتجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي تقدم بها زيلينسكي بمشروع قانون كهذا إلى الرادا الأوكراني كان في منتصف أغسطس الماضي، وتمت الموافقة عليها، ومدد البرلمان الأوكراني التعبئة العامة والأحكام العرفية في البلاد حتى 21 تشرين الثاني.
 
 
(روسيا اليوم)
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