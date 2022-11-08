أوروبا تشهد أكثر أشهر تشرين الاول حرا على الإطلاق

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قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن أوروبا شهدت درجات الحرارة الأكثر حرا بالنسبة لأشهر تشرين الاول على الإطلاق.وجاء ذلك مع تسجيل حرارة أعلى بحوالى درجتين مئويتين من تلك المسجلة في الفترة المرجعية الممتدة بين 1991 و2002، وفقا لـ"فرانس برس".وقالت نائبة مدير "كوبرنيكوس"، سامانثا بورجس، إن "العواقب الوخيمة لتغير المناخ واضحة جدا اليوم، ونحن بحاجة إلى عمل مناخي طموح في كوب 27، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.