فتح مراكز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

Advertisement

فتحت مراكز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في بعض الولايات الأميركية الواقعة على الساحل الشرقي.وفيما يجري التنافس على السيطرة على كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد.وسيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الـ35 نائبا من أصل 100 نائب.ويحتاج الجمهوريون للفوز بـ6 مقاعد إضافية فقط في مجلس النواب، ومقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ، ليحظوا بأغلبية الكونغرس، في الوقت الذي يرى مراقبون أن لتلك الانتخابات تأثيرات كبيرة في مسار السلطة الأميركية وقراراتها المستقبلية.وجرى تصنيف 20 مقعدا في انتخابات الكونغرس على أنها تتأرجح بين مرشحي الحزبين في انتظار الحسم بصناديق الاقتراع.